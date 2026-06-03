En la apertura de mercados de este miércoles, 3 de junio de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 22,87 euros y registran un volumen de 74612 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,75% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días Repsol mostró una trayectoria globalmente alcista, con seis avances y cuatro retrocesos, marcada por volatilidad inicial y un fuerte impulso final de cuatro sesiones consecutivas al alza.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se situó en 25.18%, que es menor que la volatilidad anual, que alcanzó un 28.79%. Esto indica que el comportamiento de Repsol en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del año, sugiriendo un menor nivel de inestabilidad en sus operaciones recientes.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 1.76B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Repsol

Repsol es una multinacional energética y petroquímica española con sede en Madrid (Campus Repsol). Cotiza en el Ibex 35 y está presente en varios países, integrando toda la cadena de valor: exploración y producción, refino y química, comercialización y generación baja en carbono.

Produce combustibles (gasolina, diésel, queroseno), gas, lubricantes, productos petroquímicos, electricidad y renovables, además de biocombustibles e hidrógeno en desarrollo. Datos de interés: fundada en 1987, amplia red de estaciones de servicio, varias refinerías en España y objetivo de cero emisiones netas en 2050.