Este 12 de mayo de 2026, las acciones de Repsol (REP), que opera en el sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles, abren el día en el IBEX 35 con un precio de 22.53 euros por unidad. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 75,912 acciones, lo que representa una variación del 0.90% en comparación con el día anterior. En los últimos diez días, Repsol mostró una tendencia claramente alcista: cinco sesiones iniciales de subidas, breve corrección de dos jornadas a mitad de periodo y nuevo impulso con tres avances, cerrando con balance positivo y momentum favorable. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 31.69%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 28.01%. Esto indica que el comportamiento de la compañía es inestable, con muchas variaciones en su rendimiento reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que la acción ha experimentado un aumento en la incertidumbre y la fluctuación en este corto período. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 1.76B, lo que refleja el fondo de inversión disponible para la empresa. Repsol es una compañía energética española con sede en Madrid. Es un grupo integrado que explora y produce hidrocarburos, refina petróleo y fabrica productos químicos, combustibles, lubricantes y soluciones energéticas. Sus líneas de negocio abarcan Upstream (exploración y producción), Industrial (refino y química) y Comercial y Renovables (electricidad y gas, estaciones de servicio, movilidad eléctrica, biocombustibles e hidrógeno). Cotiza en el Ibex 35 y destaca por su plan de descarbonización con objetivo de cero emisiones netas en 2050, presencia internacional y amplia red en la península ibérica.