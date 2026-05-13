La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este miércoles, 13 de mayo de 2026 es de 22,59 euros y documentan un total de 42.176 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,27%. En los últimos 10 días, Repsol mostró una tendencia alcista: cuatro avances, dos correcciones y otros cuatro avances, con subida acumulada y tono positivo. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 31.53%, lo que es superior a su volatilidad anual del 27.96%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha presentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere un aumento significativo en la incertidumbre del mercado en relación a la acción de la empresa durante esta semana. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 1.76B, lo que refleja el fondo de inversión disponible para la empresa. Repsol es una compañía energética española con sede en Madrid. Es un grupo integrado que explora y produce hidrocarburos, refina petróleo y fabrica productos químicos, combustibles, lubricantes y soluciones energéticas. Sus líneas de negocio abarcan Upstream (exploración y producción), Industrial (refino y química) y Comercial y Renovables (electricidad y gas, estaciones de servicio, movilidad eléctrica, biocombustibles e hidrógeno). Cotiza en el Ibex 35 y destaca por su plan de descarbonización con objetivo de cero emisiones netas en 2050, presencia internacional y amplia red en la península ibérica.