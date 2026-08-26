La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este miércoles, 26 de agosto de 2026 es de 4,45 euros y fijan un total de 26.954 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,41%.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró un comienzo débil, un breve repunte, cuatro jornadas de retrocesos y un cierre con cuatro avances consecutivos, dejando un balance global neutral pero con claro impulso alcista al final.

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre ha sido del 10.28%, mientras que la volatilidad anual se sitúa en el 20.80%. Dado que 10.28% es menor que 20.80%, esto indica que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de deducir todos los gastos, es de 967.5M, resultando en un fondo de inversión positivo.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Mapfre

MAPFRE es una multinacional aseguradora española con sede en Majadahonda (Madrid), fundada en 1933. Se dedica al seguro y reaseguro (Vida y No Vida) y produce pólizas y soluciones de protección, ahorro, inversión y asistencia para particulares y empresas.

Su línea de negocio incluye Auto, Hogar, Salud, Empresas y reaseguro (MAPFRE RE), además de gestión de activos (MAPFRE AM). Cotiza en el IBEX 35 (MAP), es líder en España, con fuerte presencia en Latinoamérica y Europa y opera en más de 40 países; Fundación MAPFRE canaliza su labor social.

Contenido generado por inteligencia artificial.