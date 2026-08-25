Este martes, 25 de agosto de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,43 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 73.018. Esta cifra refleja una variación del 0,41% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Mapfre fue volátil: tras un inicio mixto y cuatro jornadas seguidas a la baja a mitad del periodo, encadenó tres alzas finales; pese al impulso de cierre, el balance neto queda prácticamente neutro.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de Mapfre ha sido del 10.11%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 20.80%. Dado que la volatilidad de la última semana es menor que la anual, se puede afirmar que el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en el último año, lo que sugiere menos variaciones en su desempeño reciente en comparación con el año anterior.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 967.50M, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española que cotiza en el IBEX 35, con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y al reaseguro y ofrece pólizas y soluciones de protección, ahorro e inversión, además de servicios de asistencia.

Su línea de negocio abarca Autos, Hogar, Salud, Vida y Accidentes, Empresas y Grandes Riesgos, reaseguro (MAPFRE RE) y gestión de activos y pensiones. A nivel general, está presente en más de 40 países, con liderazgo en España y Latinoamérica; fundada en 1933, destaca por su red omnicanal y su enfoque en sostenibilidad.

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