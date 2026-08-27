Este 27 de agosto de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) han registrado un precio de apertura de 4.46 euros por unidad en el IBEX 35, con un volumen de negociación que asciende a 10,530 acciones. Esta cifra representa una leve variación del 0.09% en comparación con la jornada anterior, mostrando la estabilidad de la firma en el mercado español.

En los últimos 10 días, Mapfre empezó con un repunte, sufrió cuatro caídas consecutivas y culminó con cinco subidas seguidas, recuperando lo perdido y dejando un impulso alcista de corto plazo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se ha registrado en un 7.02%, mientras que su volatilidad anual es de 20.77%. Dado que 7.02% es menor que 20.77%, esto indica que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado en el último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de deducir todos los gastos, es de 967.5M, resultando en un fondo de inversión positivo.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una multinacional aseguradora española con sede en Majadahonda (Madrid), fundada en 1933. Se dedica al seguro y reaseguro (Vida y No Vida) y produce pólizas y soluciones de protección, ahorro, inversión y asistencia para particulares y empresas.

Su línea de negocio incluye Auto, Hogar, Salud, Empresas y reaseguro (MAPFRE RE), además de gestión de activos (MAPFRE AM). Cotiza en el IBEX 35 (MAP), es líder en España, con fuerte presencia en Latinoamérica y Europa y opera en más de 40 países; Fundación MAPFRE canaliza su labor social.

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