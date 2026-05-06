Este miércoles, 6 de mayo de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,18 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 42.322. Esta cifra refleja una variación del 1,65% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, la acción comenzó con tres caídas seguidas, rebotó tres sesiones, retrocedió dos y cerró con dos alzas, quedando casi plana en el balance, con volatilidad y un leve impulso final. La volatilidad económica de la última semana de Mapfre se sitúa en un 20.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 23.31%. Dado que la cifra de la última semana es menor que la anual, se puede concluir que, a corto plazo, Mapfre ha experimentado menos variaciones en su rendimiento, reflejando una estabilidad que contrasta con la mayor volatilidad observada durante el último año. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final es de 967.5M, que se obtiene tras deducir todos los gastos, resultando en un fondo de inversión neto. MAPFRE es una aseguradora española que cotiza en el Ibex 35, con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica a los seguros y servicios financieros; no produce bienes físicos, sino pólizas y soluciones de ahorro e inversión. Su línea de negocio abarca Seguros No Vida (auto, hogar, salud), Vida, reaseguro (MAPFRE RE), asistencia y gestión de activos. Datos de interés: líder en España y de referencia en Latinoamérica, con presencia en más de 40 países y origen en 1933.