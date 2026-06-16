Este martes, 16 de junio de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,19 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 54.786. Esta cifra refleja una variación del 0,29% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, tras un arranque con dos descensos y un bache intermedio, Mapfre encadenó seis sesiones de subidas, cerrando el período con un balance claramente positivo y un impulso alcista sostenido.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se ha registrado en un 8.43%, mientras que su volatilidad anual es de un 20.97%. Dado que el 8.43% es menor que el 20.97%, esto indica que el comportamiento de las acciones de Mapfre ha sido mucho más estable en el último año en comparación con la última semana, lo que sugiere que en el corto plazo ha experimentado menos variaciones.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,2 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene tras deducir todos sus gastos.

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La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española con sede en Majadahonda (Madrid). Cotiza en el Ibex 35 y se dedica al aseguramiento y reaseguro, ofreciendo pólizas de vida y no vida (auto, hogar, salud, empresas) y soluciones de ahorro e inversión; no produce bienes físicos, sino servicios financieros y aseguradores.

Su negocio se organiza en seguros directos por regiones (Iberia, Latam, Norteamérica y otros), junto a MAPFRE RE (reaseguro), MAPFRE Asistencia y negocios globales. Fundada en 1933, tiene presencia internacional en numerosos países, es líder en España y con fuerte posición en Latinoamérica y destaca por su red de mediación, canales digitales y su enfoque en sostenibilidad e innovación.