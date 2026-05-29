En el mercado de Euro y libra esterlina, la cotización mostró movimientos leves: en la última semana el cambio fue de 0.36% y en el último año la variación alcanzó 0.22%, lo que sugiere una evolución estable y de baja volatilidad.

En la sesión de apertura de este viernes, 29 de mayo de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8673 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,08% en relación con el día anterior.

La cotización del #undefined (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra ha mostrado un comportamiento positivo en comparación con los días pasados, con un incremento continuo en su valor. Este crecimiento sostenido sugiere un interés creciente por parte de los inversionistas en la criptomoneda, lo cual está impactando de manera favorable en su valoración.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia positiva debe ser observada con cautela, ya que puede estar sujeta a cambios repentinos en el mercado. La estabilidad a largo plazo dependerá de varios factores económicos y del comportamiento de los inversionistas.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina ha sido del 2.58%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 3.66%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.