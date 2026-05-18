En el cruce EUR/GBP, la cotización mostró un leve avance: en la última semana subió 0.54% y en el último año acumuló 0.47%, indicando una tendencia de apreciación moderada y estable del euro frente a la libra. Este lunes, 18 de mayo de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8717 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,03%. La cotización de la moneda libra hoy ha experimentado un leve aumento en comparación con los días anteriores. Este cambio positivo sugiere que los mercados están mostrando confianza en la estabilidad de la libra. Sin embargo, la variación reciente no es un indicativo sólido de un cambio a largo plazo, ya que la tendencia general se mantuvo constante. Es importante observar cómo evolucionará la cotización en los próximos días para determinar si esta mejora es temporal o si marca el inicio de una fase de crecimiento sostenido. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 3.54% frente a un 3.70% anual, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.