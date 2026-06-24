En la apertura de mercados de este miércoles, 24 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 21,04 euros y registran un volumen de 166921 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,66% en comparación con el día pasado.

Iberdrola S.A. mostró un sesgo alcista en los últimos 10 días: avance inicial, retroceso, cuatro sesiones al alza seguidas, corrección, rebote y dos caídas al cierre, con balance neto positivo.

La variación del Iberdrola durante la última semana

Durante la última semana, la volatilidad económica de Iberdrola se situó en un 11.94%, lo que es menor que su volatilidad anual del 14.49%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año, experimentando menos variaciones en comparación con la tendencia observada a lo largo de todo el periodo.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,19 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 5.61B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao (País Vasco) y forma parte del Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía, produciendo principalmente electricidad a partir de fuentes renovables (eólica onshore y offshore, solar e hidroeléctrica) y gestionando redes eléctricas.

Sus líneas de negocio se estructuran en Redes, Renovables y Generación y Clientes, con presencia destacada en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y otros mercados. Es líder mundial en energía eólica, invierte en redes inteligentes y descarbonización y tiene su origen en la fusión de Iberduero e Hidroeléctrica Española en 1992.