La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este jueves, 25 de junio de 2026 es de 21,33 euros y documentan un total de 263.216 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,85%.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. comenzó con un retroceso, encadenó cuatro avances, corrigió, rebotó, sufrió dos caídas consecutivas y cerró al alza, dejando un sesgo alcista pese a los altibajos.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha ubicado en un 10.60%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.47%. Este dato sugiere que, a pesar de las fluctuaciones en el corto plazo, su comportamiento es mucho más estable en el último año. La diferencia en las cifras refleja una tendencia hacia una menor inestabilidad en la reciente actividad económica de la compañía.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,33 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 5.61B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao (País Vasco) y forma parte del Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía, produciendo principalmente electricidad a partir de fuentes renovables (eólica onshore y offshore, solar e hidroeléctrica) y gestionando redes eléctricas.

Sus líneas de negocio se estructuran en Redes, Renovables y Generación y Clientes, con presencia destacada en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y otros mercados. Es líder mundial en energía eólica, invierte en redes inteligentes y descarbonización y tiene su origen en la fusión de Iberduero e Hidroeléctrica Española en 1992.