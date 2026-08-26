La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este miércoles, 26 de agosto de 2026 es de 20,15 euros y fijan un total de 114.583 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,1%.

En los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró sesgo bajista (6 caídas y 4 subidas), con tres descensos iniciales, alternancia posterior y un cierre con dos alzas consecutivas que insinúan repunte sin revertir el balance negativo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en un 7.26%, mientras que su volatilidad anual ha sido de un 14.01%. Dado que el 7.26% es menor que el 14.01%, se puede concluir que el comportamiento de Iberdrola en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año. Esto sugiere que, aunque todavía podría haber variaciones, estas han sido relativamente controladas recientemente.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión tras deducir todos sus gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Bilbao. Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad (y, en menor medida, gas), con fuerte foco en renovables: eólica, solar e hidráulica.

Sus líneas de negocio son Redes, Renovables y Generación y Clientes, con inversiones en redes inteligentes y almacenamiento. Opera en España, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y México y es una de las mayores utilities del mundo, referente en transición energética y descarbonización.

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