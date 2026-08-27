La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este 27 de agosto de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) abren en el IBEX 35 con un precio de 20.16 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 68,700. Esta cifra refleja una variación del 0.0% en comparación con el día anterior, manteniendo la estabilidad en el mercado para la compañía líder en el sector energético en España.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró un sesgo ligeramente bajista con caídas predominantes, avances intermitentes, un repunte en las dos sesiones previas y un cierre estable, lo que sugiere volatilidad contenida y posible consolidación a corto plazo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en un 4.26%, lo que resulta ser significativamente menor que su volatilidad anual del 13.99%. Esto indica que, en comparación con el comportamiento del último año, la acción ha mostrado un comportamiento mucho más estable en la última semana, evidenciando menos variaciones y un entorno más calmado para los inversores.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión tras deducir todos sus gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Bilbao. Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad (y, en menor medida, gas), con fuerte foco en renovables: eólica, solar e hidráulica.

Sus líneas de negocio son Redes, Renovables y Generación y Clientes, con inversiones en redes inteligentes y almacenamiento. Opera en España, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y México y es una de las mayores utilities del mundo, referente en transición energética y descarbonización.

Contenido generado por inteligencia artificial.