En el inicio de la jornada del 4 de mayo de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) se fijan en 19.91 euros por unidad en el IBEX 35, con un volumen de negociación que alcanza las 322,788 acciones. Este dato indica una ligera variación del -0.20% con respecto al cierre del día anterior, poniendo de relieve la dinámica actual del mercado español. En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró sesgo alcista: cuatro subidas seguidas, una corrección, dos subidas, otra corrección y tramo final mixto; 6 avances y 4 retrocesos, con balance positivo. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en un 10.36%, lo que es notablemente menor que su volatilidad anual del 16.15%. Esta diferencia indica que el comportamiento de la acción en el corto plazo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas en el último año. En resumen, la reducción de la volatilidad semanal sugiere un periodo de menor inestabilidad para Iberdrola. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,48 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, lo que refleja el fondo de inversión disponible para la empresa. Iberdrola es una multinacional española del sector energético que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede en Bilbao y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, con fuerte enfoque en energías renovables (eólica, solar, hidráulica y almacenamiento). Sus líneas de negocio son Redes, Renovables y Generación y Clientes. Opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y otros mercados; es líder mundial en eólica y ofrece soluciones de autoconsumo, movilidad eléctrica e hidrógeno verde.