Este miércoles, 29 de abril de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE)se negocian a 20,02 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 264.941. Esta cifra refleja una variación del -0,69% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró una tendencia ligeramente alcista: tras dos caídas iniciales, encadenó cuatro avances, luego un retroceso, dos nuevas subidas y cerró con una leve corrección, reflejando impulso con cierta volatilidad. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en 8.36%, mientras que su volatilidad anual alcanza un 16.73%. Al comparar ambas cifras, podemos observar que 8.36% es menor que 16.73%. Esto refleja que el comportamiento de Iberdrola ha sido mucho más estable en el último año, ya que las variaciones en la última semana son significativamente menores en comparación con las fluctuaciones anuales. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,48 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector. La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la distribución de energía a través de su extensa red. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, lo que la convierte en un actor clave en la transición energética hacia un modelo más sostenible.