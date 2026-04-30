La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este jueves, 30 de abril de 2026 es de 19,86 euros y fijan un total de 180.384 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,3%. En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. muestra un balance ligeramente alcista: tras un inicio a la baja, encadenó cuatro subidas, luego corrigió, recuperó dos jornadas y cerró con dos descensos, con volatilidad moderada. La volatilidad económica de Iberdrola durante la última semana se ha situado en un 10.76%, lo cual es inferior a su volatilidad anual del 16.74%. Este comportamiento indica que, en el corto plazo, la acción de Iberdrola ha demostrado ser mucho más estable en comparación con el año anterior, donde las variaciones fueron más significativas. La diferencia sugiere que en la última semana la compañía ha experimentado menos inestabilidad en su rendimiento. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,48 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector. La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la distribución de energía a través de su extensa red. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, lo que la convierte en un actor clave en la transición energética hacia un modelo más sostenible.