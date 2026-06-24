Este miércoles, 24 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE)se negocian a 38,43 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 9.328. Esta cifra refleja una variación del -0,65% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Endesa SA empezó con dos avances, registró una caída y una pausa, luego encadenó cinco alzas seguidas y retrocedió al final; el balance es claramente positivo, con sesgo aún alcista.

Fuente: narrativas-es

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se ha situado en un 8.25%, mientras que su volatilidad anual es del 19.11%. Dado que el 8.25% es menor que el 19.11%, se puede concluir que el comportamiento de Endesa en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,68 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos relacionados con la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, sin considerar los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final asciende a 1.89B, que se obtiene después de deducir todos los gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

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La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española con sede en Madrid y una de las 35 empresas que cotiza en el Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas en España y Portugal.

Produce electricidad a partir de fuentes hidráulicas, nucleares, térmicas y renovables (eólica y solar). Su negocio abarca redes, generación, comercialización y servicios energéticos y de movilidad eléctrica; pertenece al grupo Enel y cuenta con millones de clientes, con objetivos firmes de descarbonización.