La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este jueves, 25 de junio de 2026 es de 39 euros y fijan un total de 25.756 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,59%.

En los últimos 10 días, Endesa SA inició al alza, sufrió una breve corrección y una pausa y luego encadenó subidas continuas, reflejando un impulso creciente y una tendencia claramente positiva.

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 3.64%, mientras que su volatilidad anual alcanza el 19.07%. Dado que el 3.64% es menor que el 19.07%, podemos concluir que el comportamiento de Endesa en el último año ha sido mucho más estable, mostrando menos variaciones en comparación con la volatilidad anual observada.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 39 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos relacionados con la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, sin considerar los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final asciende a 1.89B, que se obtiene después de deducir todos los gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española con sede en Madrid y una de las 35 empresas que cotiza en el Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas en España y Portugal.

Produce electricidad a partir de fuentes hidráulicas, nucleares, térmicas y renovables (eólica y solar). Su negocio abarca redes, generación, comercialización y servicios energéticos y de movilidad eléctrica; pertenece al grupo Enel y cuenta con millones de clientes, con objetivos firmes de descarbonización.