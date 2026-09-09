La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este miércoles, 9 de septiembre de 2026 es de 41,55 euros y documentan un total de 23.830 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,41%.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró volatilidad: cuatro retrocesos, cinco avances y una jornada estable; tras una racha de caídas a mitad de periodo, encadenó subidas finales y terminó con ligero sesgo alcista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de Endesa se sitúa en un 13.79%, mientras que la volatilidad anual ha sido del 19.49%. Dado que el 13.79% es menor que el 19.49%, podemos concluir que el comportamiento de Endesa en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su desempeño a lo largo del último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final asciende a 1.89B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos y conformar un fondo de inversión.

Fuente: Pixabay Fuente: Pixabay

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales compañías energéticas de España, cotizada en el Ibex 35 y con sede en Madrid. Se dedica principalmente a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además de la venta de gas y soluciones energéticas.

Produce electricidad a partir de fuentes renovables, hidráulica, nuclear y ciclos combinados. Sus líneas de negocio incluyen Generación, Redes (Distribución), Comercialización y servicios como movilidad eléctrica y autoconsumo; fue fundada en 1944, opera sobre todo en España y Portugal y su accionista mayoritario es Enel.

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