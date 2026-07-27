La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este 27 de julio de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) han abierto el mercado en España con un precio de 41.12 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 21,589 acciones. Esta cifra representa una leve variación del -0.10% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró un claro sesgo alcista con 7 subidas y 3 caídas, incluida una racha media de cuatro avances consecutivos; pese al tropiezo final, el balance neto es positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana fue del 11.40%, mientras que su volatilidad anual fue del 19.59%. Dado que 11.40% es menor que 19.59%, esto indica que el comportamiento de Endesa en el último año ha sido mucho más estable en comparación con la reciente volatilidad, que sugiere menos variaciones en su rendimiento.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 41,16 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, después de deducir todos sus gastos, es de 1.89B, lo que permite contar con un fondo de inversión significativo.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española integrada que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Pertenece al grupo Enel y opera principalmente en España y Portugal, con millones de clientes residenciales y empresariales.

Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además de la venta de gas y servicios energéticos. Produce electricidad a partir de renovables, hidráulica, nuclear y ciclos combinados; sus líneas de negocio incluyen redes, generación, comercialización y soluciones de movilidad eléctrica y eficiencia y fue fundada en 1944.