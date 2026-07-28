La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este martes, 28 de julio de 2026 es de 41,08 euros y fijan un total de 31.151 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,44%.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un sesgo alcista con 7 subidas y 3 caídas, incluida una racha media de cuatro avances seguidos; cerró en alza, lo que sugiere impulso positivo con correcciones puntuales.

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Endesa se situó en 12.69%, mientras que la volatilidad anual ha sido de 19.57%. Dado que el 12.69% es menor que el 19.57%, esto indica que el comportamiento de Endesa en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 41,16 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa se sitúa en 1.88B, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además del suministro de gas y servicios energéticos. Forma parte del grupo Enel, que controla la mayoría de su capital.

Produce electricidad a partir de fuentes renovables (hidráulica, eólica y solar) y ciclos combinados de gas, mientras culmina el cierre del carbón. Sus líneas de negocio operan bajo e-distribución (redes), Endesa Energía (retail) y Endesa X (servicios y movilidad eléctrica), con millones de clientes en la Península Ibérica y objetivos de descarbonización hacia 2040.