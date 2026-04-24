La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este viernes, 24 de abril de 2026 es de 38,51 euros y documentan un total de 13.447 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,23%. Endesa SA registró cuatro jornadas iniciales de caídas, seguidas de cinco sesiones de recuperación y un retroceso final; en conjunto, comportamiento volátil con balance cercano a neutro en el periodo. La volatilidad económica de Endesa en la última semana se ha situado en 10.96%, lo que es considerablemente menor que la volatilidad anual del 21.34%. Esta diferencia sugiere que, a corto plazo, el comportamiento de Endesa ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas en el último año. Esto indica que, a pesar de los altibajos que puede haber enfrentado en el pasado, la última semana ha mostrado una tendencia relativamente más uniforme en su desempeño económico. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país. Con una fuerte presencia en el mercado español y en algunos países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.