El 29 de mayo de 2026, las acciones de Utilidades Eléctricas Endesa (ELE) han abierto su jornada en el IBEX 35 con un precio de 35.79 euros por unidad, mostrando una ligera variación del 0.39% en comparación con el día anterior. En esta sesión, el volumen de negociación ha alcanzado los 24,211 títulos, lo que indica un interés activo por parte de los inversores en el mercado español.

En los últimos 10 días, Endesa SA alternó movimientos con igual número de subidas y bajadas, sin jornadas planas; tras presión vendedora a mitad del periodo, encadenó avances y cerró al alza, dejando un balance global neutro con impulso final positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Endesa se ha situado en un 15.19%, lo que es menor que su volatilidad anual del 19.92%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de Endesa ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo una menor cantidad de variaciones en su desempeño financiero recientemente.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Después de descontar todos los gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que refleja el fondo de inversión disponible.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales eléctricas de España y forma parte del Ibex 35; tiene su sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas en la península ibérica, produce energía renovable (eólica, solar e hidráulica), además de nuclear y térmica (ciclos combinados) y ofrece servicios energéticos y de movilidad eléctrica a través de Endesa X.

Su negocio se organiza en generación, redes (e-distribución) y comercialización (Endesa Energía); está controlada mayoritariamente por el grupo italiano Enel. Datos de interés: alrededor de 23 GW de capacidad instalada, más de 10 millones de clientes eléctricos en España y un plan de descarbonización con objetivo de cero emisiones netas en 2040 y cierre progresivo del carbón.