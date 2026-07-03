Este viernes, 3 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Endesa (ELE)se negocian a 39,83 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 9.480. Esta cifra refleja una variación del 0,56% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró una clara tendencia alcista, con avances continuos, un leve retroceso en la octava jornada y recuperación en las dos finales.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 24.04%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 19.34%. Esto indica que el comportamiento de las acciones de Endesa es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo, lo que sugiere una alta incertidumbre entre los inversores respecto a su rendimiento en el mercado.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 39,88 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final alcanzada es de 1.89B, cifra que se obtiene al considerar un fondo de inversión después de deducir todos los gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales eléctricas de España y forma parte del Ibex 35; tiene su sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además del suministro de gas en España y Portugal.

Produce energía a partir de fuentes renovables (eólica, solar e hidráulica), así como de nuclear y ciclos combinados. Su línea de negocio abarca generación, redes, comercialización y servicios energéticos (como movilidad eléctrica); pertenece al grupo Enel (accionista mayoritario) y está enfocada en la descarbonización y la digitalización de sus operaciones.