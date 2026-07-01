Este 1 de julio de 2026, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Endesa (ELE) han abierto su negociación en el IBEX 35 a un precio de 39.65 euros por unidad. Con un volumen de negociación de 17,429 acciones, la cifra representa una variación del -0.58% en comparación con el cierre del día anterior, marcando un inicio de jornada con ligeras pérdidas para la compañía.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró una clara tendencia alcista con nueve sesiones consecutivas al alza y una corrección en la última, indicando fuerte impulso con leve ajuste final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 11.22%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 19.10%. Dado que el 11.22% es menor que el 19.10%, podemos concluir que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 39,88 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final alcanzada es de 1.89B, cifra que se obtiene al considerar un fondo de inversión después de deducir todos los gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales eléctricas de España y forma parte del Ibex 35; tiene su sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además del suministro de gas en España y Portugal.

Produce energía a partir de fuentes renovables (eólica, solar e hidráulica), así como de nuclear y ciclos combinados. Su línea de negocio abarca generación, redes, comercialización y servicios energéticos (como movilidad eléctrica); pertenece al grupo Enel (accionista mayoritario) y está enfocada en la descarbonización y la digitalización de sus operaciones.