La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este jueves, 18 de junio de 2026 es de 12,64 euros y documentan un total de 341.704 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,08%.

Tras un inicio con caídas y altibajos, Caixabank SA encadenó seis jornadas al alza y cerró el periodo con un saldo claramente positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, CaixaBank presentó una volatilidad del 17.42%, lo que es significativamente menor en comparación con su volatilidad anual del 24.39%. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones que puede haber experimentado en el corto plazo, su comportamiento es mucho más estable en el último año. La mayor volatilidad anual sugiere que ha habido más variaciones en el transcurso del año, mientras que la última semana refleja una tendencia más calmada.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,64 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final asciende a 5.79B, que se obtiene de un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un banco español que cotiza en el Ibex 35, con sede social en Valencia. Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, seguros, fondos de inversión y medios de pago.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa, seguros (VidaCaixa), gestión de activos y pagos/consumo. Datos de interés: integración con Bankia en 2021, una de las mayores entidades por activos y clientes en España, amplia red y liderazgo digital (CaixaBankNow e imagin).