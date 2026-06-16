La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este martes, 16 de junio de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 12,2 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 229.579. Esta cifra refleja una variación del 0,83% en comparación con el día pasado.

La cotización de Caixabank SA tuvo un inicio volátil con alternancia en los primeros seis días y luego encadenó cuatro jornadas alcistas, cerrando el periodo con 6 subidas y 4 bajadas y un sesgo claramente positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se ha situado en 20.64%, lo cual es menor al 24.29% de su volatilidad anual. Esto indica que, en el último periodo, el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en comparación con el comportamiento del último año, experimentando menos variaciones significativas en su valor.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,2 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final asciende a 5.79B, que se obtiene de un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un banco español que cotiza en el Ibex 35, con sede social en Valencia. Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, seguros, fondos de inversión y medios de pago.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa, seguros (VidaCaixa), gestión de activos y pagos/consumo. Datos de interés: integración con Bankia en 2021, una de las mayores entidades por activos y clientes en España, amplia red y liderazgo digital (CaixaBankNow e imagin).