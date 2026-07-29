ElEuro y yuan cotiza a 7.7113 CNY este miércoles, 29 de julio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de 0,25% en relación con el último día.

En la última semana, el Euro frente al yuan registró un leve avance de 0.08%, pero en el último año acumula una variación de -7.64%, lo que sugiere una tendencia bajista de fondo pese al repunte reciente.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento en su valor. Este comportamiento indica una recuperación en el mercado que podría ser influenciada por diversos factores económicos recientes.

El aumento constante en la cotización del yuan podría señalar una mayor confianza en la economía, lo que alentaría a los inversores a considerar oportunidades en esta moneda.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan fue del 5.67%, que es menor que la volatilidad anual del 5.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.