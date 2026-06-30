La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este martes, 30 de junio de 2026 es de 12,22 euros y documentan un total de 180.430 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0%.

En los últimos 10 días la cotización de Caixabank SA mostró un desempeño mixto con sesgo bajista: 4 subidas, 5 caídas y 1 sesión estable, con rachas breves y saldo neto negativo.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de CaixaBank ha sido del 10.01%, mientras que la volatilidad anual se sitúa en un 24.27%. Dado que el 10.01% es menor que el 24.27%, se puede concluir que el comportamiento de la entidad en el último año ha sido mucho más estable en comparación con la volatilidad reciente. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones en la última semana, CaixaBank presenta una tendencia más constante a lo largo del tiempo.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,72 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Valencia (y centros corporativos en Barcelona y Madrid). Se dedica a la banca universal, ofreciendo servicios financieros a particulares, empresas e instituciones.

Produce y comercializa cuentas, tarjetas, hipotecas, préstamos, fondos de inversión, planes de pensiones y seguros. Sus líneas de negocio abarcan banca minorista, empresas y corporativa, gestión de activos y seguros; tras integrar Bankia es una de las mayores entidades en España, con amplia red y liderazgo en banca digital.