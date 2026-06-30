La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este martes, 30 de junio de 2026 es de 11,88 euros y fijan un total de 769.025 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,3%.

En los últimos 10 días, la acción de Banco Santander presentó una ligera tendencia bajista, con 6 caídas y 4 subidas, sin sesiones planas y con descensos consecutivos seguidos de alternancia al final.

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La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander durante la última semana ha sido del 8.85%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 29.97%. Dado que el 8.85% es menor que el 29.97%, esto indica que el comportamiento del banco es mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con el promedio de la volatilidad anual.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que corresponde al fondo de inversión disponible tras deducir todos los gastos.

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La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española con sede corporativa en Boadilla del Monte (Madrid) y domicilio social en Santander (Cantabria). Cotiza en el Ibex 35 y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros a particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión, seguros y soluciones de pago; sus líneas de negocio abarcan banca minorista, corporativa y de inversión, gestión de activos y wealth management. Fundado en 1857, tiene presencia relevante en Europa y América y es uno de los mayores bancos de la zona euro por activos y clientes.