En la apertura de mercados de este martes, 30 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Endesa (ELE) en el IBEX 35 se negocian a 39,98 euros y registran un volumen de 9762 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,45% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Endesa SA encadenó subidas consecutivas, señal de una tendencia alcista sólida y mayor apetito comprador, aunque con posible riesgo de corrección por sobreextensión.

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 8.47%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 19.10%. Dado que el 8.47% es menor que el 19.10%, esto indica que el comportamiento de Endesa ha sido mucho más estable en el último año. La menor volatilidad reciente sugiere que la empresa ha experimentado menos variaciones en su rendimiento en comparación con el año anterior, reflejando una tendencia más predecible y menos inestable.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 39,98 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final alcanzada es de 1.89B, cifra que se obtiene al considerar un fondo de inversión después de deducir todos los gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales eléctricas de España y forma parte del Ibex 35; tiene su sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además del suministro de gas en España y Portugal.

Produce energía a partir de fuentes renovables (eólica, solar e hidráulica), así como de nuclear y ciclos combinados. Su línea de negocio abarca generación, redes, comercialización y servicios energéticos (como movilidad eléctrica); pertenece al grupo Enel (accionista mayoritario) y está enfocada en la descarbonización y la digitalización de sus operaciones.