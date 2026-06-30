Este martes, 30 de junio de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 21,65 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 78.299. Esta cifra refleja una variación del 0,37% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró un sesgo alcista: 7 sesiones de subida y 3 de caída, con una racha de tres avances seguidos en la mitad del periodo, algunos retrocesos intermedios y un cierre con dos alzas consecutivas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 29.85%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 30.06%. Al comparar ambas cifras, el 29.85% es menor que el 30.06%, lo que indica que en el último año su comportamiento ha sido mucho más estable. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones que suelen caracterizar el mercado, Repsol ha mostrado un menor nivel de inestabilidad en su actividad reciente.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española del Ibex 35 con sede en el Campus Repsol de Madrid. Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y química, a la comercialización de energía y movilidad y a la generación eléctrica baja en carbono y renovable.

Produce combustibles, GLP, lubricantes y productos petroquímicos, además de electricidad y gas para clientes residenciales y empresariales. Sus líneas de negocio son Upstream, Industrial (Refino y Química), Cliente (Movilidad y Comercialización) y Generación Baja en Carbono; opera en varios países, cuenta con una amplia red de estaciones de servicio y persigue emisiones netas cero en 2050.