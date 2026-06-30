En la apertura de mercados de este martes, 30 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 22,03 euros y registran un volumen de 250449 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,96% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró un sesgo alcista (7 subidas y 3 retrocesos), con volatilidad a mitad de periodo y un fuerte impulso final al encadenar cuatro avances consecutivos.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se situó en un 9.29%, mientras que su volatilidad anual fue del 14.53%. Al comparar estas cifras, observamos que el 9.29% es menor que el 14.53%, lo que indica que el comportamiento de Iberdrola en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su comportamiento del último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos relacionados con la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de deducir todos los gastos y obtener un fondo de inversión, es de 5.61B.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Bilbao. Se dedica a la generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad, con foco en energías renovables (eólica —incluida offshore—, solar e hidráulica) y en redes inteligentes.

Produce y suministra electricidad y soluciones energéticas; su negocio se organiza en Redes, Renovables y Clientes, además de proyectos de almacenamiento e hidrógeno verde. Opera en varios países mediante filiales como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil) y es una de las mayores utilities del mundo por capitalización y apuesta por la transición energética.