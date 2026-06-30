Este martes, 30 de junio de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,29 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 25.892. Esta cifra refleja una variación del 0,19% en comparación con el día de ayer.

Mapfre mostró un comportamiento mixto, con equilibrio entre avances y retrocesos y una racha de tres días negativos en la mitad; el periodo cierra sin una tendencia clara.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se ha situado en un 8.35%, mientras que la volatilidad anual es del 20.94%. Dado que el 8.35% es menor que el 20.94%, esto indica que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su comportamiento a lo largo del último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,32 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa se sitúa en 967.5M, que corresponde al fondo de inversión disponible.

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La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora española que cotiza en el IBEX 35. Tiene su sede en Majadahonda (Madrid) y se dedica al seguro y reaseguro, con productos de vida, no vida, salud, autos y soluciones para particulares y empresas.

Su línea de negocio abarca seguros, reaseguros (a través de MAPFRE RE) y gestión del ahorro e inversión. Fundada en 1933, opera en más de 40 países, con una amplia red de distribución y millones de clientes, siendo referente en España y Latinoamérica.