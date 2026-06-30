En la apertura de mercados de este martes, 30 de junio de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,08 euros y registran un volumen de 353124 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,39% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A mostró predominio bajista: seis descensos frente a cuatro avances, con alternancia frecuente que sugiere volatilidad a corto plazo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Banco de Sabadell se ha situado en un 16.03%, lo que representa un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 27.79%. Dado que 16.03% es menor que 27.79%, se puede concluir que, a corto plazo, la volatilidad del banco muestra una tendencia a ser más estable y presenta menos variaciones en su precio.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,18 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa asciende a 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos. Después de deducir todos los gastos operativos generales, la ganancia final se eleva a 1.83B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35, fundada en 1881. Su sede social está en Alicante, con centros corporativos en Barcelona y Sant Cugat del Vallès y opera en España y en el Reino Unido a través de TSB.

Se dedica a la banca minorista y de empresas, ofreciendo cuentas, pagos, préstamos e hipotecas, además de banca corporativa, privada y gestión de activos. Su línea de negocio se centra en pymes y empresas, con fuerte apuesta por la digitalización y una amplia red de oficinas y cajeros en España.