Este martes, 30 de junio de 2026, en España, las acciones de Gas Utilities Enagás (ENG)se negocian a 17,11 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 127.378. Esta cifra refleja una variación del -2,78% en comparación con el día de ayer.

Enagás S.A mostró alta volatilidad con alternancias al inicio, un breve repunte a mitad del periodo y tres caídas consecutivas al final, lo que deja un balance negativo y un sesgo bajista reciente.

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Enagás se ha situado en un 18.96%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 21.89%. Dado que el 18.96% es menor que el 21.89%, esto indica que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en comparación con el último año, reflejando menores variaciones en su valor en el corto plazo.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,88 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una compañía española del Ibex 35 con sede en Madrid. Es el transportista y operador del sistema gasista en España, propietaria y operadora de la red básica de gas natural y de varias plantas de regasificación.

No produce gas ni electricidad: presta servicios de transporte, regasificación y almacenamiento con ingresos mayoritariamente regulados. Mantiene participaciones internacionales (p. ej., en TAP) y desarrolla proyectos de hidrógeno y gases renovables; fundada en 1972, es Gestor Técnico del Sistema y participa en el corredor H2Med.