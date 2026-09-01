La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este martes, 1 de septiembre de 2026 es de 13,14 euros y documentan un total de 133.654 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,19%.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró un sesgo alcista moderado, con cinco jornadas de avances, cuatro de retrocesos y una estable; destacó una racha inicial de tres subidas seguidas, correcciones puntuales a mitad del periodo y un cierre en leve descenso.

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank ha sido del 6.03%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 24.45%. Dado que el 6.03% es menor que el 24.45%, podemos concluir que el comportamiento de la entidad en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su desempeño en el último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,48 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, después de deducir todos los gastos, es de 5.79B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Valencia y centros corporativos en Barcelona y Madrid. Se dedica a la banca universal, atendiendo a particulares, empresas e instituciones.

No produce bienes físicos; comercializa productos y servicios financieros (cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, seguros, gestión de activos y pagos). Sus líneas de negocio abarcan Banca Retail, Empresas y CIB, Seguros, Gestión de Activos y pagos; tras su fusión con Bankia en 2021 es uno de los mayores bancos por activos en España y destaca por su amplia red y liderazgo digital.

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