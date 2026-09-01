La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este martes, 1 de septiembre de 2026 es de 27,62 euros y documentan un total de 70.462 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 1,36%.

En los últimos 10 días, Repsol mostró un sesgo bajista: tras un inicio irregular, encadenó cinco caídas seguidas y cerró con tres jornadas de rebote; el repunte final mitigó parte del deterioro, pero el balance del periodo permanece negativo.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 22.50%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 31.14%. Dado que el 22.50% es menor que el 31.14%, esto indica que el comportamiento de la empresa en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 28,14 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.76B, lo que refleja el fondo de inversión disponible.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética integrada con sede en Madrid (Campus Repsol) y miembro del Ibex 35. Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y a la química y a la generación y comercialización de electricidad y gas, con presencia internacional.

Produce combustibles (gasolina, diésel, GLP), lubricantes, petroquímicos, asfaltos y energía eléctrica y opera una amplia red de estaciones de servicio. Sus líneas de negocio son Upstream, Industrial y Cliente, además de Renovables/Generación baja en carbono; datos de interés: compromiso de cero emisiones netas en 2050 y ticker REP en BME.

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