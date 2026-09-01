En el inicio de este 1 de septiembre de 2026, las acciones de Servicios de gas Enagás (ENG) en España se posicionan en un precio de 16.87 euros por unidad dentro del IBEX 35. Con un volumen de negociación de 12,731 acciones, este dato representa una ligera variación del 0.12% en comparación con la jornada anterior.

Enagás S.A registró un balance levemente alcista en los últimos 10 días: 5 subidas, 4 bajadas y 1 sesión estable, con debilidad a mitad de periodo y un tramo final de tres avances consecutivos que refuerzan un sesgo positivo.

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 8.98%, mientras que su volatilidad anual ha alcanzado un 21.85%. Dado que 8.98% es menor que 21.85%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, indicando una reducción en las variaciones de su valor en ese período corto.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, que se obtiene tras deducir todos los gastos y refleja un fondo de inversión negativo.

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, es el principal transportista y Gestor Técnico del Sistema Gasista en España. Se dedica al diseño, construcción y operación de gasoductos, plantas de regasificación de GNL y almacenamientos subterráneos; no produce gas, sino que ofrece servicios de transporte, regasificación y almacenamiento.

Su línea de negocio se centra en la gestión de la red troncal de gas y activos asociados en España, complementada con participaciones en infraestructuras energéticas internacionales y proyectos de hidrógeno renovable como H2Med. Es una empresa del Ibex 35 orientada a la seguridad de suministro y la transición energética y opera buena parte de las plantas de GNL del país y varios almacenamientos clave.

Contenido generado por inteligencia artificial.