La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este martes, 1 de septiembre de 2026 es de 25 euros y documentan un total de 164.332 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,12%.

La cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró predominio bajista en los últimos 10 días, con seis retrocesos y cuatro avances, alternancias frecuentes y cierre con dos caídas seguidas, sin jornadas planas.

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en un 17.31%, lo que en comparación con su volatilidad anual del 28.99% indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cifra semanal es inferior a la anual, lo que sugiere que, a pesar de las fluctuaciones que puedan ocurrir en el corto plazo, la tendencia general muestra una mayor estabilidad en el desempeño de la entidad financiera.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 25,07 euros el y un mínimo de 17,34 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión.

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La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Bilbao y centro corporativo en Madrid. Se dedica a la banca universal, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y seguros para particulares y empresas.

Su línea de negocio abarca banca minorista, comercial y corporativa, además de gestión de activos y banca de inversión. Opera principalmente en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y varios países de Sudamérica; nació en 1999 por la fusión de BBV y Argentaria y es referente en banca digital y sostenibilidad.

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