La cotización de las activos de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este martes, 1 de septiembre de 2026 es de 20,12 euros y documentan un total de 223.296 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,2%.

En los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró un comportamiento mixto y volátil, con igual número de subidas y bajadas, dos rachas de dos sesiones consecutivas y cierre al alza, lo que apunta a un movimiento lateral sin tendencia clara.

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se sitúa en 10.64%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con su volatilidad anual de 14.06%. Dado que 10.64% es menor que 14.06%, se puede concluir que la compañía ha experimentado menos variaciones recientemente, lo que sugiere una situación más controlada en el corto plazo.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao y cotizante del Ibex 35. Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad —y gas en algunos mercados—, con liderazgo en energías renovables (eólica, solar e hidráulica).

Su negocio se articula en redes, renovables (onshore y offshore) y clientes/retail y soluciones energéticas. Datos de interés: líder global en eólica, presencia destacada en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid) y Brasil (Neoenergia), e inversiones en redes inteligentes, almacenamiento e hidrógeno verde.

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