Oficial | Cobraba menos ques sus compañeros en el banco, la despidieron por comparar su sueldo y la Justicia ordenó indemnizarla. Fuente: Shutterstock

Una empleada en España fue despedida tras comparar su salario con el de sus compañeros. El caso derivó en un despido por discriminación salarial que terminó en los tribunales. La Justicia falló a favor de la trabajadora y ordenó una indemnización.

El conflicto se originó en una empresa de servicios administrativos vinculada a un banco . La mujer dirigía el departamento financiero y realizaba las mismas tareas que sus pares varones. Aun así, cobraba menos.

El fallo refuerza el alcance de la reforma laboral y el derecho a la igualdad retributiva. También fija límites claros frente a represalias empresariales.

Mujer trabajando ocupada

Despido por discriminación salarial: análisis del tribunal

El tribunal evaluó si había una razón objetiva para el despido por discriminación salarial. De acuerdo con la resolución, no se presentó justificación ni profesional ni en términos de rendimiento.

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Entre 2010 y 2017, la trabajadora ganó 33.672 euros anuales, mientras sus compañeros varones recibieron salarios de entre 43.000 y 49.000 euros.

Los magistrados determinaron que las diferencias salariales no tenían fundamento objetivo. Las resoluciones fueron personales y “unilaterales” del director, careciendo de respaldo documental.

Brecha salarial y reforma laboral: las pruebas decisivas del caso

La brecha salarial también se evidenció en los incentivos. Algunos jefes de departamento hombres recibieron aumentos de entre el 22% y el 34%.

En contraste, el incremento salarial para ella fue de apenas el 3,83%. Esa diferencia fortaleció la teoría de discriminación salarial por motivos de género.

El tribunal consideró que la reforma laboral protege el derecho a reclamar igualdad salarial. Presentar pruebas no puede justificar un despido por discriminación salarial.