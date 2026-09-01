Este martes, 1 de septiembre de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,47 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 31.308. Esta cifra refleja una variación del 0,09% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Mapfre cayó dos sesiones, subió cuatro seguidas y después alternó caídas y avances, cerrando el periodo con balance positivo.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 6.44%, mientras que su volatilidad anual es del 20.59%. Dado que el 6.44% es menor que el 20.59%, se puede concluir que el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en esta última semana en comparación con el año pasado. Esto sugiere que, a corto plazo, la compañía ha experimentado menos variaciones en su rendimiento.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos los gastos, la ganancia final es de 967.50M, lo que se traduce en un fondo de inversión significativo.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una multinacional aseguradora española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede en Majadahonda (Madrid) y presencia internacional, con posiciones destacadas en España y Latinoamérica.

Su actividad es el seguro y reaseguro; “produce” pólizas y servicios financieros (vida, no vida: auto, hogar, salud y empresas), además de gestión de activos, pensiones y asistencia. Datos de interés: fundada en 1933, cuenta con MAPFRE RE, Global Risks y la Fundación MAPFRE.

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