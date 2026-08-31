El labial nude más buscado: este pintalabios de Mercadona combina elegancia, pigmentación y larga duración.

La colección Terra se ha convertido en una de las apuestas de maquillaje más destacadas gracias a sus tonos inspirados en la naturaleza y su acabado sofisticado. Entre todos los productos, el labial nude Terra Lipstick sobresale por su combinación de cobertura, textura cremosa y efecto mate de larga duración.

Inspirada en minerales y rocas milenarias, la colección de Mercadona en España busca conectar con la esencia más natural a través de colores marrones intensos, acabados profundos y un packaging con efecto marmolado que evoca formaciones naturales. Sus tapones con forma de piedra completan una propuesta estética que sigue las tendencias actuales del maquillaje elegante y minimalista.

El labial nude más buscado: este pintalabios de Mercadona combina elegancia, pigmentación y larga duración. Mercadona

Labial Terra en tendencia: acabado sofisticado y duradero

El Terra Lipstick ha sido concebido para aquellos que deseen un labial con carácter, que ofrezca un acabado refinado y comodidad prolongada. Su formulación cremosa se desliza con facilidad sobre los labios, brindando una cobertura total desde la primera aplicación, logrando un color uniforme y profundamente pigmentado.

Adicionalmente, el pintalabios presenta un acabado mate exquisito que no reseca ni agrieta los labios, un atributo muy valorado por quienes utilizan labiales de larga duración. Gracias a su textura liviana, se garantiza la comodidad sin dejar una sensación pesada, incluso después de varias horas de uso.

La colección se destaca especialmente por sus tonos nude y rosados intensos, que son ideales tanto para looks cotidianos como para maquillajes más elaborados.

El labial nude más buscado: este pintalabios de Mercadona combina elegancia, pigmentación y larga duración. Mercadona

Características del labial Terra de Mercadona

Fórmula cremosa

El labial incorpora una textura suave y cremosa que facilita la aplicación y permite conseguir un color intenso y uniforme desde el primer uso.

Acabado mate

Su efecto mate aporta sofisticación sin provocar sequedad en los labios, manteniendo una sensación confortable durante todo el día.

Larga duración

Está formulado para ofrecer duración prolongada sin resultar pesado ni cuartearse con facilidad.

Tonos disponibles

01 Nude rosado medio : se trata de un tono elegante y versátil que funciona tanto con maquillajes naturales como con estilos más sofisticados. Aporta presencia a los labios sin oscurecerlos demasiado y destaca por su alta pigmentación.

02 ONYX: un rosado intenso y profundo con matiz ciruela que combina un acabado vibrante con una textura cremosa y refinada.

Precio de los labiales en tendencia de Mercadona

Los labiales Terra tienen un precio de 5 euros, posicionándose como una de las opciones low cost más solicitadas de la temporada en maquillaje nude y mate.

Se pueden adquirir en el sitio web o en las tiendas físicas de Mercadona en España, específicamente en la sección de perfumería y cosmética, donde la cadena comercializa los productos de maquillaje de su marca Deliplus.