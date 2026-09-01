En el inicio de septiembre, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Endesa (ELE) se establecen en un precio de 42.47 euros por unidad en el IBEX 35. Este 1 de septiembre de 2026, el volumen de negociación asciende a 18,978 acciones, lo que representa una variación del 0.88% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un comportamiento mixto: 5 subidas y 5 caídas, con alternancias frecuentes y breves rachas, sin tendencia clara y con un leve impulso alcista al cierre.

Fuente: narrativas-es

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 11.10%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 19.42%. Dado que el 11.10% es menor que el 19.42%, podemos concluir que el comportamiento de Endesa en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el comportamiento observado durante el último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de deducir todos los gastos, es de 1.89B, lo que corresponde a un fondo de inversión disponible para la empresa.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española del Ibex 35 con sede en Madrid y controlada mayoritariamente por el Grupo Enel. Opera principalmente en España y Portugal dedicándose a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además del suministro de gas y servicios energéticos.

Produce electricidad a partir de hidráulica, eólica, solar y ciclos térmicos, con una estrategia de descarbonización y cierre progresivo del carbón. Su negocio se organiza en generación, redes, comercialización y Endesa X (movilidad eléctrica y eficiencia) y destaca por su amplia red de puntos de recarga y la digitalización de sus redes.

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