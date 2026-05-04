En la apertura de mercados de este lunes, 4 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 10,86 euros y registran un volumen de 265053 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,14% en comparación con el día pasado. En los últimos diez días, la cotización de Caixabank SA alternó al inicio, encadenó después una racha bajista de varios días y culminó con cuatro sesiones consecutivas al alza, cerrando el periodo con un tono claramente recuperado. La volatilidad económica de la última semana de CaixaBank se sitúa en un 17.70%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 26.13%. Dado que el 17.70% es menor que el 26.13%, esto indica que el comportamiento de CaixaBank en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el último año, evidenciando menos variaciones y un periodo de menor inestabilidad. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,11 euros el y un mínimo de 9,55 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, después de haber deducido todos sus gastos, asciende a 5.79B, lo que refleja el fondo de inversión disponible para la empresa. CaixaBank, cotizada en el Ibex 35, tiene su sede social en Valencia y opera como banco universal en España y Portugal (a través de BPI). Se dedica a servicios financieros integrales y ofrece productos como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión, seguros, planes de pensiones, pagos y financiación al consumo. Su línea de negocio combina banca minorista y de empresas, gestión de activos, bancaseguros (VidaCaixa), pagos y consumer finance (CaixaBank Payments & Consumer) y microfinanzas (MicroBank). Datos de interés: es líder por cuota y clientes en España, con amplia red de oficinas y fuerte canal digital (incluida imagin) y cuenta con CriteriaCaixa como accionista de referencia junto a una participación relevante del Estado.