En la apertura de mercados de este jueves, 30 de abril de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 10,46 euros y registran un volumen de 390473 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -1,83% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, Caixabank SA alternó al inicio, encadenó cuatro caídas seguidas, rebotó dos sesiones y cerró con una baja, dejando un saldo neto negativo pese al repunte final. En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se situó en 22.17%, lo que es menor que la volatilidad anual del 28.30%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal refleja menos variaciones en comparación con la anual. A pesar de las fluctuaciones que puedan haber ocurrido recientemente, la tendencia a largo plazo sugiere un entorno más predecible para los inversores. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,11 euros el y un mínimo de 9,55 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.