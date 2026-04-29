La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este miércoles, 29 de abril de 2026 es de 10,62 euros y documentan un total de 133.204 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,05%. En los últimos 10 días, Caixabank SA alternó caídas y subidas al inicio, encadenó cuatro descensos en la parte media y cerró con dos avances, dejando un balance neto bajista con leve rebote final. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana fue del 21.55%. Al comparar esta cifra con la volatilidad anual del 28.28%, se puede concluir que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en la última semana, ya que el 21.55% es menor que el 28.28%. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,11 euros el y un mínimo de 9,55 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.