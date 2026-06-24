La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este miércoles, 24 de junio de 2026 es de 21,55 euros y documentan un total de 267.012 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,65%.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA empezó con cinco subidas consecutivas, luego encadenó dos caídas, rebotó una sesión y cerró con dos descensos; predominó un sesgo alcista, aunque con correcciones y mayor presión vendedora al final.

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana ha sido del 21.41%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 29.75%. Dado que el 21.41% es menor que el 29.75%, esto indica que el comportamiento de BBVA en esta última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,75 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, por su parte, es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) es uno de los mayores bancos españoles y cotiza en el Ibex 35. Tiene sede corporativa en Madrid (Ciudad BBVA) y domicilio social en Bilbao; se dedica a servicios financieros y banca digital, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas e inversión.

Su línea de negocio incluye banca minorista, empresas y corporativa, mercados globales, gestión de activos y seguros. Opera sobre todo en España, México y Turquía, además de América del Sur; destaca por su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad y sus orígenes datan de 1857.